Мурашко: «Спутник V» могут включить в особый список ВОЗ

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«Спутник V» могут включить в список средств для экстренного использования Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцина «Спутник V» может быть одобрена ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«РФ ведет переговоры о завершении процедуры включения „Спутник V“ в список препаратов, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — пишет RT со ссылкой на Мурашко. «Спутник V» была первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID.

Ранее Мурашко сообщал, что в России разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Министр отмечал, что сейчас ожидаются первые результаты разработки препарата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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