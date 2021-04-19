«Ведомости»: в ЕР не хотят, чтобы Медведев вел партию на выборы

Дмитрий Медведев хочет возглавить федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В партии «Единая Россия» считают не лучшим вариантом, чтобы общефедеральную часть списка на предстоящие выборы в Госдуму возглавил председатель партии Дмитрий Медведев. Это связано с низкими рейтингами политика.

«Для самой партии это не лучший вариант, поскольку рейтинги Медведева низкие, а его имя связано с пенсионной реформой, которая принималась, когда он был председателем правительства, говорят партийцы», — пишут «Ведомости». При этом, говорят собеседники издания, Медведев хочет возглавить федеральный список.

В «ЕР» надеются на то, что партийный список возглавит президент РФ Владимир Путин. По словам источников издания, если это произойдет, то глава государства объявит об этом на съезде партии в июне.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев призвал молодых однопартийцев не злоупотреблять разговорным языком в общении с избирателями. Он посоветовал начинающим политикам найти правильный баланс в коммуникациях.