Губернатор Пермского края за год стал богаче почти в два раза

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за год стал богаче на три миллиона рублей. Сведения о доходах главы региона за 2020 год опубликованы на сайте правительства края.
«Махонин Дмитрий Николаевич: декларированный годовой доход 6 779 046,34 рублей (с учетом иных доходов)», — говорится в документе, размещенном на сайте. По итогам 2019 года Махонин (будучи врио губернатора) задекларировал доход в сумме 3,8 млн. рублей.
В его пользовании есть также три квартиры, площадью 125, 118 и 102 квадратных метра, земельный участок 2400 кв метров и жилой дом. Как и год назад, в сведениях о доходах у губернатора отсутствует супруга, но значатся четверо несовершеннолетних детей.
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