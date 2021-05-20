20 мая 2021

Губернатор Пермского края за год стал богаче почти в два раза

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Губернатор Прикамья увеличил свой доход Фото:
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Декларационная кампания

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за год стал богаче на три миллиона рублей. Сведения о доходах главы региона за 2020 год опубликованы на сайте правительства края.

«Махонин Дмитрий Николаевич: декларированный годовой доход 6 779 046,34 рублей (с учетом иных доходов)», — говорится в документе, размещенном на сайте. По итогам 2019 года Махонин (будучи врио губернатора) задекларировал доход в сумме 3,8 млн. рублей.

В его пользовании есть также три квартиры, площадью 125, 118 и 102 квадратных метра, земельный участок 2400 кв метров и жилой дом. Как и год назад, в сведениях о доходах у губернатора отсутствует супруга, но значатся четверо несовершеннолетних детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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