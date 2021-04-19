В Кремле высказались о покушении на Лукашенко

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., песков дмитрий, путин на экране
Песков отказался раскрывать детали Фото:

Во время недавнего телефонного разговора лидеры двух стран, — президент Россиии Владимир Путин и президент США Джо Байден, — обсуждали покушение на жизнь президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, могу», — пояснил он во время конференц-колла, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что Путин поднимал тему покушения на Лукашенко в разговоре с Байденом. Однако комментировать ситуацию более подробно Песков не захотел.

«Я оставляю это без комментариев. Это действительно была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать. Это все-таки информация, которую специальные службы могут выдавать по своему усмотрению», — пояснил пресс-секретарь.

В конце апреля стало известно, что на лидера Белоруссии Александра Лукашенко и его детей планировалось покушение. Обвиняемым, юристу Юрию Зенковичу, имеющему двойное гражданство США и Белоруссии, и политологу Александру Федуте, грозит 12 лет тюрьмы. Они якобы планировали ликвидировать не только Лукашенко, но и других чиновников, а также захватить в Минске радио- и телецентры, отключить энергосистему страны для затруднения действий силовых ведомств, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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