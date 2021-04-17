Лукашенко рассказал о покушении на своих детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко Александр, лукашенко александр
Политик сообщил, что людей, планировавших это, уже задержали Фото:

На детей лидера Белоруссии Александра Лукашенко планировалось покушение. Злоумышленников уже задержали.

«Мы задержали группу, обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего ЦРУ США. Они хотели явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по соответствующим каналам предупредили и Россию, и других», — рассказал Лукашенко журналистам, пишет telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, к предполагаемому покушению могут быть причастны задержанные ранее в Москве политолог Александр Федута, глава партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович. Белорусский лидер подчеркнул, что их задержание произошло после его просьбы президенту России Владимиру Путину.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...