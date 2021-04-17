Лукашенко рассказал о покушении на своих детей

На детей лидера Белоруссии Александра Лукашенко планировалось покушение. Злоумышленников уже задержали.
«Мы задержали группу, обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего ЦРУ США. Они хотели явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по соответствующим каналам предупредили и Россию, и других», — рассказал Лукашенко журналистам, пишет telegram-канал «Пул первого».
По словам Лукашенко, к предполагаемому покушению могут быть причастны задержанные ранее в Москве политолог Александр Федута, глава партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович. Белорусский лидер подчеркнул, что их задержание произошло после его просьбы президенту России Владимиру Путину.
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