В УрФО самые крупные выплаты к 9 мая получат ветераны из ХМАО

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9 мая 2016. Сургут, ветеран, день победы, 9 мая
Ветераны из ХМАО получат по 15 тысяч рублей, в других регионах участникам войны заплатят меньше Фото:

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в ХМАО, ко Дню Победы получат самые крупные выплаты в УрФО. Это следует из данных о размерах выплат, представленных всеми регионами УрФО.

«Выплата в размере 15 тысяч рублей будет предоставлена 4 733 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Выплата приурочена к памятной дате — 76 годовщине Победы», — рассказали URA.RU в департаменте общественных и внешних связей правительства ХМАО. Там также добавили, что труженики тыла получат по 10 тысяч рублей, а вдовы погибших инвалидов и участников войны — по пять тысяч.

Жители Югры получат больше, чем остальные ветераны, проживающие на Урале. Так, в ЯНАО этой категории граждан выделят по 10 тысяч рублей. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, получателей будет всего шестеро.

Такую же сумму выплатят ветеранам и инвалидам из Курганской области, Пермского края, Свердловской области. А вот сколько получат ветераны в Челябинске, пока непонятно.

«Вопрос по размеру единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям находится в процессе обсуждения. Окончательное решение будет принято губернатором региона Алексеем Текслером к 1 мая», — сообщила URA.RU министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В Тюменской области ветеранам также выплатят по 10 тысяч рублей. Помимо этого, по распоряжению губернатора Александра Моора, столько же получат бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, и вдовы военнослужащих. Ряду других категорий ко Дню Победы положено по 5 000 и 2 000 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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