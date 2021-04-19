Преступления группировки раскрывают свердловское УФСБ и СКР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали еще одного предполагаемого участника банды, на счету которой несколько преступлений в Екатеринбурге, включая слежку за политиками и бизнесменами. Как сообщил источник агентства в силовой среде, оперативно-следственные мероприятия прошли 15 апреля в Моздоке (Северная Осетия), где пытался скрыться подозреваемый.

По данным агентства, он, находясь под подпиской о невыезде, покинул Свердловскую область, когда в квартирах его предполагаемых сообщников в марте начались массовые обыски. «Мужчину поймали при попытке скрыться в глухом горном поселке Верхний Фиагдон. В момент задержания он оказывал физическое сопротивление», — сообщил источник.

Другой собеседник агентства уточнил, что мужчина, после того, как приехал на Кавказ, «неоднократно менял места проживания, транспортные средства, средства связи и в целом использовал повышенные меры конспирации». По предварительным данным URA.RU, гражданина взяли под стражу в Екатеринбурге 16 апреля.

Как писало URA.RU, силовики считают, что с осени 2019 года группа из более чем 10 человек незаконно прослушивала бывшего вице-мэра Илью Захарова (ныне советник губернатора и глава Центра управления регионом), спикера гордумы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова и совладельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова, а также следила за ними. Кроме того, банду подозревают в нападениях на коммерсантов и поджогах чужого имущества. Дело ведут свердловское УФСБ и СУ СК. На данный момент, арестованы четыре человека. Остальные находятся под подписками о невыезде. Следователи собирают доказательную базу для привлечения к ответственности заказчика преступлений, инкриминируемых группе.