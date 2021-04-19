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Врачи ЯНАО пожаловались на план по вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Где найти необходимое число желающих поставить прививку, врачи не знают Фото:
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Коронавирус COVID-19

В некоторых медицинских учреждениях ЯНАО устанавливаются ежедневные планы по вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали сами врачи. В подтверждение своих слов они предоставили документ, выпущенный в одной из больниц округа — там предписано ежедневно вакцинировать не менее 256 человек.

«Где взять столько желающих поставить прививку, мы не знаем. Задача поставлена, а людей нет. Где их брать, никто не знает. Получается, мы сами должны ходить и искать, уговаривать, упрашивать, агитировать», — рассказали собеседники агентства на условиях анонимности. В самом документе (датирован 19 апреля 2021 года, есть в распоряжении редакции) указывается: мониторинг за проведением вакцинации будет осуществляться ежедневно, для медперсонала разработают индивидуальные планы, как привлекать граждан.

В департаменте здравоохранения ЯНАО заявили, что данная информация не соответствует действительности. «Департаментом здравоохранения не издавалось документов, регламентирующих обязательное количество вакцинируемых в сутки», — рассказали в ведомстве. Чем руководствуются в больнице, издавая подобные приказы, в депздраве не знают.

Редакция направила запрос в адрес медучреждения, фигурирующего в документе. На момент публикации ответ не поступил.

На днях в регион прибыла партии вакцины от коронавируса в количестве 60900 доз. Но информация о потребности населения в вакцине поступает противоречивая. Источники, близкие к властным структурам, сообщают об очередях и повышенном спросе, однако сами медики утверждают, что чиновники подогревают интерес населения, чтобы цифры в отчетах не вызывали нареканий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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