Бизнесмен из ХМАО нашел необычный способ пройти в Госдуму

Предприниматель из Ханты-Мансийска намерен попасть в Госдуму с помощью реалити-шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматель из Ханты-Мансийска Владимир Цейтлин стал участником политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Цейтлин, однако не стал раскрывать подробности из-за правил шоу.

По его словам, победитель конкурса получает возможность баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди». «Партия дает возможность каждому, кому не все равно, и кто точно знает, что нужно улучшить в регионе, стать настоящим кандидатом из народа. И принять участие в выборах в единый день голосования», — пишет Цейтлин на личной странице в «ВКонтакте».

Также победитель реалити-шоу получает грант на реализацию проекта в размере 30 млн рублей. Финалистов будет определять аудитория канала, жюри и лидер партии Алексей Нечаев. Итоги конкурса объявят в июне.

Ранее URA.RU писало, что либерал-демократы из Ханты-Мансийска запустили опрос на тему того, за какую партию проголосуют жители города. При этом за партию «Новые Люди» в Ханты-Мансийске проголосовали 1,8%.