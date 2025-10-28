Полиция начала проверку после избиения подростка в Сургуте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) у подростка случился приступ после драки со сверстником. Видео происшествия распространили в городских telegram-каналах.

«Возле Ауры толпа избила несовершеннолетнего. И у ребенка, судя по всему, начался приступ эпилепсии», — сообщается в telegram-канале «ЧП Сургут».

Автор поста утверждает, что школьника избила группа подростков, однако на видео видно только одного участника конфликта. Он объяснил, что ударил оппонента в целях самозащиты — якобы тот напал первым и пытался сломать ему руку.

В пресс-службе полиции URA.RU подтвердили, что по факту инцидента проводится проверка. Правоохранители устанавливают участников и обстоятельства произошедшего.