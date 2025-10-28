В Сургуте у подростка случился приступ после избиения сверстником. Видео
Полиция начала проверку после избиения подростка в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) у подростка случился приступ после драки со сверстником. Видео происшествия распространили в городских telegram-каналах.
«Возле Ауры толпа избила несовершеннолетнего. И у ребенка, судя по всему, начался приступ эпилепсии», — сообщается в telegram-канале «ЧП Сургут».
Автор поста утверждает, что школьника избила группа подростков, однако на видео видно только одного участника конфликта. Он объяснил, что ударил оппонента в целях самозащиты — якобы тот напал первым и пытался сломать ему руку.
В пресс-службе полиции URA.RU подтвердили, что по факту инцидента проводится проверка. Правоохранители устанавливают участников и обстоятельства произошедшего.
