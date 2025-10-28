Прокуратура ХМАО взялась за массовую потасовку на соревнованиях по рукопашному бою
Прокуратура организовала проверку после потасовки на соревнованиях по рукопашному бою в Сургуте
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура организовала проверку после массовой потасовки на окружных соревнованиях по рукопашному бою в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По поручению прокуратуры округа прокуратура Сургута организовала проверку по публикации в СМИ по инциденту во время проведения чемпионата по рукопашному бою. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле ведомства.
Ранее URA.RU писало о массовой потасовке на соревнованиях по рукопашному бою в Сургуте. Зачинщики конфликта — группа спортсменов из Ханты-Мансийска — были отстранены от соревнований.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!