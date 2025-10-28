Логотип РИА URA.RU
Общество

Прокуратура ХМАО взялась за массовую потасовку на соревнованиях по рукопашному бою

Прокуратура начала проверку после массовой драки на соревнованиях в Сургуте
28 октября 2025 в 17:08
Прокуратура организовала проверку после потасовки на соревнованиях по рукопашному бою в Сургуте

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура организовала проверку после массовой потасовки на окружных соревнованиях по рукопашному бою в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура Сургута организовала проверку по публикации в СМИ по инциденту во время проведения чемпионата по рукопашному бою. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле ведомства.

Ранее URA.RU писало о массовой потасовке на соревнованиях по рукопашному бою в Сургуте. Зачинщики конфликта — группа спортсменов из Ханты-Мансийска — были отстранены от соревнований.

