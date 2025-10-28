В ХМАО участники СВО и их семьи смогут получить землю под строительство вне очереди

Власти ХМАО ввели новые льготы для участников СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре участники специальной военной операции и их семьи смогут без ожидания очереди получить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщила депутат думы ХМАО Наталья Западнова на заседании комитета по социальной политике, передает журналист URA.RU.

«Участники СВО, а также члены их семей имеют право на внеочередное получение земельных участков для ИЖС независимо от времени постановки на учет», — пояснила Западнова. По ее словам, это право распространяется и на семьи погибших военнослужащих, которые также смогут обратиться за получением земли.