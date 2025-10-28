Логотип РИА URA.RU
Власти Сургута сделали заявление о готовности города к уборке снега

28 октября 2025 в 16:42
В Сургуте будут работать четыре снежных полигона

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Полигоны Сургута готовы к приемке и складированию снега, несмотря на опасения управляющих компаний. Коммунальщики высказали свои опасения депутатам на одном из думских комитетов. Однако в мэрии поспешили заверить, что ситуация находится под контролем.

«В этом году в Сургуте будут работать четыре полигона. Из них три смогут принимать снег от сторонних организаций — управляющих компаний и других юрлиц. Просто на момент заседания два полигона еще не подтвердили готовность, из-за чего и возникло недопонимание», — пояснили в администрации.

В мэрии отметили, что ситуация уже урегулирована. С представителями УК и владельцами полигонов провели собрание, где согласовали порядок утилизации снега в предстоящем сезоне.

