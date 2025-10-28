Власти Сургута сделали заявление о готовности города к уборке снега

В Сургуте будут работать четыре снежных полигона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Полигоны Сургута готовы к приемке и складированию снега, несмотря на опасения управляющих компаний. Коммунальщики высказали свои опасения депутатам на одном из думских комитетов. Однако в мэрии поспешили заверить, что ситуация находится под контролем.

«В этом году в Сургуте будут работать четыре полигона. Из них три смогут принимать снег от сторонних организаций — управляющих компаний и других юрлиц. Просто на момент заседания два полигона еще не подтвердили готовность, из-за чего и возникло недопонимание», — пояснили в администрации.