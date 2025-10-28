Вахтовиков из ХМАО заманивают на завод китайских автомобилей зарплатой от 345 тысяч рублей

Югорчан зовут собирать китайские машины, обещая 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям ХМАО предлагают работу на автозаводе по сборке китайских автомобилей в Калининграде. За вахту обещают платить от 345 тысяч рублей за вахту, сообщили URA.RU представители компании.

«На aвтозавод китайских aвтомобилeй в Kaлинингpaд нужен слесарь механосборочных работ. Заработная плата составляет 500 рублей в час — это около 5,7 тысячи рублей за смену и 345 тысяч рублей за вахту в 60 дней», — рассказали в компании.

Работа организована вахтовым методом на 45 или 60 дней. Слесарям обещают официальное трудоустройство, бесплатное проживание и питание, униформу, оплату проезда до Калининграда и медкомиссии. Рабочий день длится 11–12 часов.

Компания готова принять рабочих с минимальным опытом. Им предстоит собирать машинокомплекты на конвейере, устанавливать и регулировать детали автомобиля, подключать электропроводку и контролировать качество.