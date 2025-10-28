Зимняя рыбалка в ХМАО: когда начинать, что ловить и как не нарушить закон.Фото

В ХМАО стартовал сезон зимней рыбалки Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Югре подходит к концу сезон ловли рыбы на открытой воде. Обычно зимняя рыбалка в регионе стартует в декабре, когда лед достигает безопасной толщины. Однако уже сейчас рыбаки находят водоемы с ледовым покровом 7–10 сантиметров. URA.RU выяснило, где в округе уже встал лед, за какими трофеями охотятся югорчане и какие нормы вылова действуют в регионе.

Где встал лед

Рыбаки из ХМАО рассказывают, что лед толщиной около десяти сантиметров установился на протоке Кривая — это небольшой рукав Оби западнее Сургута. «Когда ехал в Нефтеюганск, стоят и следующие протоки, и озера, кроме карьеров», — делятся они в telegram-канале «Рыбалка в Сургуте / Охота в Сургуте». Замерзли водоемы и в районе Пойковского, а также у Каменного мыса в Сургутском районе, где протекает река Тромъеган. На лед выходят и рядом с поселком Федоровский.

В ХМАО с наступлением холодов рыбалка не прекращается Фото: из архива Петра Жукова





Однако специалисты предупреждают, что лед еще непрочен. Опытные рыбаки советуют проверять толщину покрова и избегать опасных мест, особенно участков с быстрым течением, камышом или теплыми стоками. «Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, у болотистых берегов, под мостами и в узких протоках», — напоминает МЧС ХМАО.

Продолжение после рекламы

В этот период в ХМАО особенно хорошо клюет окунь Фото: из архива Петра Жукова





Популярные места для зимней рыбалки

К этому времени в Югре замерзают преимущественно озера. «Можно отправиться на рыбалку на левую сторону озера Кымыл — это самая ближняя точка к Нижневартовску», — рассказал рыбак Петр Жуков. В Нижневартовском районе популярны озера Белое и Вильент, а в излучинском карьере хорошо клюет окунь.

Какая рыба ловится зимой и чем ее ловить

Зимой в водоемах ХМАО ловят ерша, налима, плотву, щуку, сорогу, мохтика, язя и особенно — окуня. Для ловли рыбаки используют жерлицы, мормышки, балансиры и блесны. Размер приманки подбирают в зависимости от вида рыбы. Нельзя использовать электроудочки, взрывчатые и токсичные вещества, а также самоловящие снасти и другие орудия лова, запрещенные законом в любое время года. На одного рыбака допускается не более десяти крючков, включая те, что установлены на блеснах.

Ограничения и штрафы

В Югре действуют лимиты на вылов рыбы. «Суточная норма добычи язя, щуки, налима и судака — десять килограммов суммарно. Окуня, плотву, ельца, карася можно ловить до тридцати килограммов в день суммарно», — сообщил начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по ХМАО Руслан Романчук. За превышение норм предусмотрен штраф — в зависимости от вида от 100 до 925 рублей за каждую лишнюю рыбу.

Рыбаки ХМАО зимой успешно ловят щуку Фото: из архива Петра Жукова



