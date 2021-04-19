Cоюз журналистов не поддержал введение QR-кодов для репортеров

Союз журналистов России (СЖР) не поддержал новые предложения по аккредитации журналистов для работы на митингах. Заявление опубликовано на сайте объединения.
«Союз журналистов не ставит задачу собирать коллег в какие-либо реестры, присваивать QR-коды или выдавать аккредитации на митинги», — говорится в сообщении. Это идею в СЖР назвали абсурдной. Представители союза отметили, что журналисты могут сами могут принять решение надеть жилет или QR-код в качестве дополнительных средств обеспечения своей безопасности.
В проекте решения Совета по правам человека (СПЧ) о работе СМИ на массовых мероприятиях говорится о том, что журналисты должны получить аккредитацию для освещения митингов, они будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. Новые правила участия журналистов в митингах, подготовленные Советом по правам человека (СПЧ), не будут применяться во время ближайшего несогласованного с властями шествия сторонников Алексея Навального.
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