Cоюз журналистов не поддержал введение QR-кодов для репортеров

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» в день Святого Валентина вдоль улицы Старый Арбат. Москва, протестующие, журналисты, протест, памятник пушкину и наталье гончаровой
В СЖР считают, что журналисты сами должны решать, как обезопасить себя на митинге Фото:

Союз журналистов России (СЖР) не поддержал новые предложения по аккредитации журналистов для работы на митингах. Заявление опубликовано на сайте объединения.

«Союз журналистов не ставит задачу собирать коллег в какие-либо реестры, присваивать QR-коды или выдавать аккредитации на митинги», — говорится в сообщении. Это идею в СЖР назвали абсурдной. Представители союза отметили, что журналисты могут сами могут принять решение надеть жилет или QR-код в качестве дополнительных средств обеспечения своей безопасности.

В проекте решения Совета по правам человека (СПЧ) о работе СМИ на массовых мероприятиях говорится о том, что журналисты должны получить аккредитацию для освещения митингов, они будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. Новые правила участия журналистов в митингах, подготовленные Советом по правам человека (СПЧ), не будут применяться во время ближайшего несогласованного с властями шествия сторонников Алексея Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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