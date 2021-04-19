Инсайдер: акции Навального СМИ будут освещать по старым правилам

Работу прессы на митингах хотят регламентировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые правила участия журналистов в митингах, подготовленные Советом по правам человека (СПЧ), не будут применяться во время ближайшего несогласованного с властями шествия сторонников Алексея Навального. По данным источников URA.RU, документ, регламентирующий работу СМИ на несанкционированных акциях, в окончательном виде еще не спустили в регионы из федерального центра.

«Проект новых правил для участия СМИ в митингах еще обсуждается. Ожидается, что окончательный вариант представят в мае, поэтому новые правила пока не будут применяться», — сообщил источник, близкий к уральскому полпредству.

Данные о проекте решения Совета по правам человека (СПЧ) о работе СМИ на массовых мероприятиях ранее публиковало издание « Коммерсант» . В документе говорится о том, что журналисты должны получить аккредитацию для освещения митингов, они будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. В пресс-службе уральского полпредства URA.RU сообщили, что пока не получали окончательную версию документа, поэтому сравнить его с опубликованными СМИ данными затруднительно.

Как ранее сообщалось, шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов предложил правоохранителям обучать журналистов безопасной работе на митингах и выдавать им специальный сертификат, который был бы своеобразной «страховкой безопасности». Эти предложения он высказал во время заседания в уральском полпредстве с участием главы Совета по правам человека РФ Валерия Фадеева. Уральский полпред Владимир Якушев согласился с предложением. Также его одобрил замгенпрокурора по УрФО Сергей Зайцев. «Полностью поддерживаю предложение, я бы даже сказал, что это должна быть система обучающих семинаров», — подчеркнул он.