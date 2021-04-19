В партии Зеленского потребовали разорвать отношения с Россией

Группа депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом в Facebook заявил депутат Богдан Яременко.
«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами [Владимира Зеленского] расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона „О территориальной обороне“», — говорится в заявлении. Они также хотят начать мобилизацию в стране.
Кроме того, депутаты требуют от Зеленского пригласить на Украину американский и британский воинский контингент и предложить НАТО развернуть в стране подразделения противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны.
По словам замглавы фракции Евгения Кравчука, проект заявления не согласован с руководством. Заявление поддержали только несколько отдельных депутатов, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в НАТО единственным способом прекратить войну в Донбассе, передает RT. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Донбасса не оценят вхождение Украины в альянс. Украина также попросила у США увеличить контингент американских инструкторов, которые занимаются обучение украинских военнослужащих.
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