19 апреля 2021

В партии Зеленского потребовали разорвать отношения с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Депутаты требуют призвать войска НАТО Фото:

Группа депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом в Facebook заявил депутат Богдан Яременко.

«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами [Владимира Зеленского] расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона „О территориальной обороне“», — говорится в заявлении. Они также хотят начать мобилизацию в стране.

Кроме того, депутаты требуют от Зеленского пригласить на Украину американский и британский воинский контингент и предложить НАТО развернуть в стране подразделения противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам замглавы фракции Евгения Кравчука, проект заявления не согласован с руководством. Заявление поддержали только несколько отдельных депутатов, передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в НАТО единственным способом прекратить войну в Донбассе, передает RT. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Донбасса не оценят вхождение Украины в альянс. Украина также попросила у США увеличить контингент американских инструкторов, которые занимаются обучение украинских военнослужащих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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