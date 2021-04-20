Аналитики назвали регионы РФ с худшими жилищными условиями

Жители регионов оценили состояние коммунальной инфраструктуры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Республики Карелия больше всех среди других граждан страны недовольны жилищными условиями. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Аналитики провели опрос в 60 тысячах домохозяйств по всей стране и узнали у владельцев, насколько их устраивает состояние коммунальной инфраструктуры и жилья», — пишет Lenta.ru. Также исследователи оценивали по таким параметрам как шум от соседей, проблемы с электроэнергией, освещенность придомовой территории и так далее. Лидером в этом опросе стала Карелия, она набрала 22,92 балла.

В топ-5 списка попали Северная Осетия (20,26 балла), Хабаровский край (19,71), республика Коми (18,27) и Астраханская область (17,56). В то же время жители Чеченской Республики стали самыми довольными коммунальными условиями в своем регионе — 1,01 балла. Следом за ними идет Кабардино-Балкарская Республика (2,13) и Севастополь (3,35).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что качество жизни в российских регионах будет оцениваться по ежегодному рейтингу. По его словам, он будет составлен на основе мнения местных жителей.