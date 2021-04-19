Дорожники уже начали ремонт трассы Миндортранс Челябинской области

В Челябинской области частично обрушилась дорога на Тюлюк. Жители региона пожаловались губернатору Алексею Текслеру. В пресс-службе миндортранса региона URA.RU сообщили, что 19 апреля на 26 км автодороги действительно произошло обрушение полотна.

«Единственная дорога на Тюлюк уходит под землю. На участке в 9 км от Тюлюка обрушилось полотно дороги с двух сторон. Ямы глубиной один метр и обрушение продолжается», — пишут челябинцы в группе во «ВКонтакте» «Текслер, помоги». По их мнению, ни пожарная машина, ни машина скорой помощи здесь уже не проедут.

Как уточнили в региональном миндортрансе, 19 апреля на 26 километре региональной автодороги Первуха — Меседа — Тюлюк произошел подмыв водопропускной трубы, в результате чего образовалось разрушение проезжей части. «В настоящее время в целях обеспечения проезда транспорта подрядная организация АО „Ойкумена“ проводит восстановительные работы. Расставлены предупреждающие знаки. В темное время суток участок обозначается световыми конусами», — заявили в пресс-службе миндортрансе. В ведомстве добавили, что проезд будет обеспечен до 18:00 20 апреля.

Это не единственное ЧП на данном участке трассы. 15 апреля в связи с обильным таянием снега на дороге образовалось подтопление, на дороге оказались крупные глыбы льда. На автодороге было организовано дежурство сотрудников ГИБДД и МЧС.