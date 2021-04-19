19 апреля 2021
18 апреля 2021
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Страховщики требуют от владельца банка «Югра» возместить 210 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Агентства по страхованию вкладов подало иск к владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и 27 компаниям Фото:

Агентства по страхованию вкладов (АСВ) требует взыскать порядка 210,5 миллиарда рублей с бывшего владельца обанкротившегося банка ПАО «Банк „Югра“» Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Москвы.

«Исковое заявление от ГК „Агентство по страхованию вкладов“ поступило 19 апреля. Сумма исковых требований 210 млрд 475 млн рублей», — сказано в сообщении на сайте.

Дополнительной информации и основания исковых требований пока не сообщаются, на данный момент иск не принят к рассмотрению. Хотин был основным владельцем «Югры», однако в 2018 году банк был признан банкротом. Позже, в апреле 2019 года, Хотин был задержан сотрудниками ФСБ и МВД России и проходил обвиняемым по уголовным делам о растрате 7,5 млрд и 283 млрд рублей средств организации.

Ранее URA.RU писало, что судебный процесс над экс-главой банка «Югра» начался в Москве. Тогда в Замоскворецком райсуде Москвы стартовал процесс по уголовному делу о растрате 23 млрд рублей в «Банк „Югра“». В преступлении обвинялись экс-владелец банка Алексей Хотин и три других финансиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
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