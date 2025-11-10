Логотип РИА URA.RU
Экономика

Промышленность

В ХМАО выросла добыча газа

В ХМАО добыча газа выросла на 8% за год
10 ноября 2025 в 15:35




Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличились объемы добычи природного газа. По данным Тюменьстата, в сентябре 2025 года в регионе добыли 51,6 млн кубометров природного газа, что составляет 108,3% к уровню прошлого года.

«В сентябре 2025 года добыча природного газа  в Югре выросла более чем на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. При этом по отношению к августу наблюдается снижение на 4%», — сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.

Объем добычи попутного нефтяного газа составил 2,24 млрд кубометров, что на 2,7% больше, чем годом ранее. В целом с января по сентябрь 2025 года в Югре добыто 19,8 млрд кубометров попутного газа.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых. В январе–ноябре 2024 года показатели упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го

