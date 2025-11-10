Власти ХМАО запросили у Совфеда одобрения миллиардных субсидий на соцобъекты

Власти ХМАО попросили Совфед включить строительство и ремонт важных соцобъектов в госпрограммы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти ХМАО запросили одобрения Совета Федерация на получение миллиардных субсидий из федерального бюджета на соцобъекты региона. Обсуждение проходило во время заседания комитета верхней палаты парламента по образованию, науки и культуры в рамках Дней Югры в СФ.

Речь шла как о мегапроектах — инновационном научно-технологическом центре Сургута с кампусом (замгубернатора ХМАО Ислаев сообщил, что речь идет о сумме 2,6 млрд рублей, а общий объем инвестиция составляет 17,9 млрд), так и о капремонте четырех школ и детсада в Нижневартовске, Урае, Радужном, Солнечном (Сургутский район) и Югорске, износ которых составляет до 52%.

«С 2022 года в Югре уже проведены капремонты 14 школ. До конца года будут завершены работы еще на пяти объектах. По поручению губернатора Руслана Николаевича Кухарука из регионального бюджета во всех этих школах создаются современные спортивные ядра, и это решение обеспечивает доступ населения к занятию спортом. Но при этом потребность в модернизации инфраструктуры школ и детских садов остается очень высокой. Согласно данным статистики, 44 объекта, большая часть из которых находится в опорных городах, требуют капитального ремонта. Поэтому, уважаемые сенаторы, мы очень просим поддержать нашу инициативу — рекомендовать Минпросвещения включить в госпрограмму развития образования мероприятия по комплексному капитальному ремонту пяти объектов, построенных еще в Советское время», — обратилась к сенаторам замгубернатора Елена Майер.

роме того, округ предложил поддержать строительство культурных объектов — Няганского ТЮЗа, который принес региону премию «Золотая маска» и дома культуры в Арктической зоне за 307,1 млн рублей — поселке Березово. Также заявлено строительство кластера на базе Советского политехнического колледжа — федеральной пилотной площадкой по подготовке кадров в сфере креативных индустрий.