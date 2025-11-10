Звездопад Северные Тауриды 11 ноября 2025: когда смотреть, как повлияет и что нельзя делать

Северные Тауриды — это ежегодный метеорный поток, радиант которого находится в созвездии Тельца Фото: Jiang Hongjing / XinHua / Global Look Press

Во вторник ночью, с 11 на 12 ноября 2025 года, над Россией пронесется метеорный поток Северные Тауриды. Хотя интенсивность потока невелика — всего до пяти метеоров в час, его отличительная особенность заключается в ярких болидах, которые видны даже на фоне лунного света. Пик активности совпадает с полнолунием, что затруднит наблюдения, однако медленные огненные шары оставляют впечатляющие светящиеся следы. Подробнее о том, что такое Северные Тауриды, когда и где их лучше наблюдать, как подготовиться к звездопаду — в материале URA.RU.

Что представляют собой Северные Тауриды

Северные Тауриды — это метеорный поток, являющийся частью крупного комплекса Таурид. Родительским телом потока считается астероид 2004 TG10, который когда-то был частью более массивного космического объекта. Около 20 тысяч лет назад этот объект распался, образовав комету 2P/Энке, несколько астероидов и различные метеорные потоки, включая Северные и Южные Тауриды.

Метеоры Северных Таурид представляют собой пылевые частицы, оставшиеся после разрушения астероида. Эти мельчайшие обломки распределены по орбите родительского тела, причем наибольшая их концентрация находится вблизи ядра астероида. Когда Земля в своем движении вокруг Солнца проходит через этот шлеи космической пыли, частицы сгорают в атмосфере, создавая явление, которое мы называем звездопадом.

Название потока происходит от созвездия Тельца, в котором находится радиант — точка на небесном своде, откуда визуально вылетают метеоры. На латыни Телец называется Taurus, отсюда и пошло наименование Тауриды. Северные и Южные Тауриды различаются положением радианта относительно главной звезды созвездия — Альдебарана.

Период активности и пик Северных Таурид в 2025 году

Поток активен с конца сентября по декабрь, достигает своего максимума в ноябре Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Период активности метеорного потока Северные Тауриды длится почти два месяца — с 20 октября по 10 декабря. Это один из самых продолжительных звездопадов осеннего сезона. Однако максимальная концентрация метеоров наблюдается в значительно более короткий промежуток времени.

В 2025 году пик активности Северных Таурид приходится на ночь с 11 на 12 ноября. Именно в эти сутки Земля пересечет наиболее плотную часть потока частиц астероида 2004 TG10, что обеспечит максимальное количество метеоров. Согласно прогнозам астрономов, в часы пиковой активности можно будет увидеть до пяти метеоров в час при идеальных условиях наблюдения.

К сожалению, 2025 год не является оптимальным для наблюдения Северных Таурид. Пик потока совпадает с фазой последней четверти Луны, когда естественный спутник Земли освещен примерно на 50%. Яркий лунный свет создает серьезную засветку неба, которая затмевает слабые метеоры и значительно снижает видимость звездопада.

Тем не менее, у любителей астрономии остается возможность увидеть самые яркие болиды. Специалисты рекомендуют наблюдать за небом до полуночи по местному времени 12 ноября, когда Луна еще не взошла или находится низко над горизонтом. Именно в этот период засветка минимальна, а радиант потока уже поднялся достаточно высоко.

Уникальные особенности Северных Таурид

Тауриды известны яркими метеорами, которые называют болидами или «огненными шарами» Фото: Zhu Zongqiang / XinHua / Global Look Press

Несмотря на низкую интенсивность, Северные Тауриды обладают рядом характеристик, которые делают их привлекательным объектом для наблюдения. Главная особенность потока — наличие большого количества ярких болидов. Болидами называют исключительно яркие метеоры, которые по своей светимости превосходят планету Венеру и часто оставляют за собой длительно светящиеся следы.

Метеоры Северных Таурид движутся по небу относительно медленно — со скоростью около 29 километров в секунду. Для сравнения, метеоры потока Персеиды разгоняются до 59 километров в секунду, а Леониды — до 71 километра в секунду. Из-за особого угла входа в атмосферу создается визуальный эффект еще большего замедления, и кажется, что огненные шары буквально плывут по небосводу.

Благодаря крупному размеру частиц и невысокой скорости метеоры Северных Таурид видны в течение нескольких секунд. Они часто оставляют яркие светящиеся следы, которые сохраняются на небе после того, как сам метеор уже угас. Некоторые особенно крупные болиды сопровождаются звуковыми эффектами или вспышками, различимыми невооруженным глазом даже на значительном расстоянии.

Цветовая гамма метеоров Северных Таурид варьируется от белого до желтовато-оранжевого. Иногда наблюдаются разноцветные вспышки, связанные с химическим составом частиц и процессами их сгорания в различных слоях атмосферы.

Где и как наблюдать за Северными Тауридами

Северные Тауриды видны практически из любой точки Земли, за исключением Южного полюса. Поток доступен для наблюдения как в Северном, так и в Южном полушарии, хотя жители северных широт находятся в более выгодном положении.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Тельца, немного севернее яркой оранжево-красной звезды Альдебаран. Чтобы найти радиант на небе, следует сначала обнаружить созвездие Ориона с тремя яркими звездами пояса, затем посмотреть на северо-восток и найти Альдебаран — самую яркую звезду этой области неба. Радиант Северных Таурид располагается чуть выше и правее от Альдебарана.

Однако смотреть следует не точно на радиант, а немного в сторону от него. Метеоры, наблюдаемые вблизи радианта, имеют короткие следы и их легко пропустить. Наиболее впечатляющие метеоры с длинными хвостами видны на некотором угловом расстоянии от точки радианта.

Созвездие Тельца поднимается над горизонтом в вечерние часы и достигает наивысшей точки около полуночи. Лучшее время для наблюдения Северных Таурид — с 22:00 до 02:00 часов по местному времени. В этот период радиант находится достаточно высоко, а количество метеоров максимально.

Для успешного наблюдения звездопада необходимо выбрать место с минимальным световым загрязнением. Городская засветка от уличных фонарей, рекламных щитов и окон зданий значительно снижает видимость слабых метеоров. Идеальным вариантом станет выезд за город на расстояние не менее 30-50 километров от крупных населенных пунктов.

Подходящими местами для наблюдения являются открытые поля, лесные поляны, берега водоемов, возвышенности с хорошим обзором горизонта. Важно, чтобы вокруг не было высоких деревьев или построек, ограничивающих обзор неба. Чем большую часть небосвода вы сможете охватить взглядом, тем выше вероятность увидеть метеоры.

Никакого специального оборудования для наблюдения звездопада не требуется. Телескопы и бинокли не только бесполезны, но даже вредны — они ограничивают поле зрения. Метеоры лучше всего наблюдать невооруженным глазом, который способен охватить широкую область неба.

Связь Северных Таурид с Южными и комплекс Энке

Северные Тауриды неразрывно связаны с Южными Тауридами и являются частью единого метеорного комплекса. Оба потока происходят от одного и того же космического объекта — крупного тела, которое распалось около 20 тысяч лет назад.

Южные Тауриды происходят непосредственно от кометы 2P/Энке, которая была открыта в 1786 году французскими астрономами Пьером Мешеном и Шарлем Мессье. Комета Энке обладает самым коротким орбитальным периодом среди всех известных комет — всего 3,3 года. Каждый раз, возвращаясь во внутреннюю часть Солнечной системы, комета теряет часть своего вещества, пополняя поток космической пыли.

Северные Тауриды связаны с астероидом 2004 TG10, который, согласно современным теориям, является фрагментом того же самого исходного тела. Астрономы считают, что древняя комета или астероид раскололся на несколько частей, образовав целую группу объектов, известную как комплекс Энке.

Пик активности Южных Таурид пришелся на 4-5 ноября, то есть примерно на неделю раньше Северных. В течение нескольких дней в конце октября — начале ноября оба потока накладываются друг на друга, что увеличивает общее количество наблюдаемых метеоров. Радианты обоих потоков находятся в созвездии Тельца, но с разных сторон от звезды Альдебаран.

Общая особенность Таурид — производство ярких болидов, которые иногда называют «огненными шарами Хэллоуина» из-за того, что они появляются в конце октября. Крупные частицы комплекса Энке, сгорая в атмосфере, создают незабываемое зрелище.

Существует так называемый Рои Таурид — область повышенной концентрации крупных частиц в потоке. Когда Земля проходит через эту область, количество ярких болидов резко возрастает. Такие периоды повышенной активности наблюдаются не каждый год, но когда они происходят, Тауриды превращаются в один из самых впечатляющих звездопадов.

