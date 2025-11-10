Возгорание произошло в двухэтажном гараже Фото: Размик Закарян © URA.RU (архивное фото)

В ХМАО вспыхнул пожар в гаражном кооперативе В Нефтеюганске вспыхнул гараж в кооперативе «Юность-88». Огонь охватил площадь 150 метров квадратных, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Сообщение поступило о возгорании в двухэтажном гараже, который находится в кооперативе „Юность-88“. Предварительно, площадь составляет 150 метров квадратных. На месте работают четыре единицы техники и 19 человек личного состава. В 14:07 — очаг локализован», — передали в пресс-службе.

Видео с места происшествия агентству прислал очевидец. По данным местных жителей, в этом гаражном кооперативе находится СТО.