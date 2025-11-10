Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В ХМАО вспыхнул пожар в гаражном кооперативе. Видео

10 ноября 2025 в 14:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возгорание произошло в двухэтажном гараже

Возгорание произошло в двухэтажном гараже

Фото: Размик Закарян © URA.RU (архивное фото)

В ХМАО вспыхнул пожар в гаражном кооперативе В Нефтеюганске вспыхнул гараж в кооперативе «Юность-88». Огонь охватил площадь 150 метров квадратных, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Сообщение поступило о возгорании в двухэтажном гараже, который находится в кооперативе „Юность-88“. Предварительно, площадь составляет 150 метров квадратных. На месте работают четыре единицы техники и 19 человек личного состава. В 14:07 — очаг локализован», — передали в пресс-службе.

Видео с места происшествия агентству прислал очевидец. По данным местных жителей, в этом гаражном кооперативе находится СТО.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал