Глава региона Наталья Комарова заявила, что доставка вакцины в муниципалитеты должна быть гораздо быстрее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского за медленную доставку в муниципалитеты вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава региона на заседании оперативного штаба ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«До тех пор, пока мы не войдем в график, реально не закроем первоочередные потребности всех записавшихся и тех категорий граждан, которые на специальном контроле, значит, сутками не спать, не есть. Поступила вакцина — сразу доставить до граждан. Я требую это сделать», — сообщила Комарова.

По словам директора депздрава Алексея Добровольского, в ХМАО 17 апреля поступила партия вакцины «Спутник V» в количестве 63 тысяч. Завершить доставку должны были до пятницы, но после критики губернатора, сделать придется быстрее. Новой партии хватит, чтобы привить всех 48 тысяч граждан, которые встали в очередь на вакцинацию.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО назвала муниципалитеты, срывающие план вакцинации. По мнению мэров на это есть две причины — недоверие и опасения людей, вторая — жители ожидают односоставную прививку.