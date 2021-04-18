В курганском городе ищут желающих стать мэром

Шадринская городская дума 20 апреля объявит конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринская городская дума (Курганская область) соберется 20 апреля на внеочередное заседание, чтобы объявить конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Информация об этом опубликована на сайте муниципалитета. После принятия решения в администрации Шадринска начнут принимать документы от желающих стать мэром.

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Шадринска», — указано в названии одного из вопросов, включенных в повестку заседания. Помимо этого, дума планирует внести изменения в свое решение о назначении Антон Мокана временно исполняющим полномочия главы города.

Предполагается, что документы для участия в конкурсе будут приниматься с 26 апреля по 7 мая, рассказал URA.RU источник, близкий к властям Шадринска. Собеседование с кандидатами планируют назначить на 15 июня. «Эти даты предлагается утвердить на заседании 20 апреля», — пояснил инсайдер.

Спикер Шадринской гордумы Владимир Пикалин в разговоре с URA.RU не стал раскрывать предполагаемые даты проведения конкурса. «21 апреля это все будет опубликовано», — сообщил он. По словам Пикалина, сейчас решается вопрос о том, кто войдет в состав конкурсной комиссии. В документ о назначении Мокана врио главы Шадринска вносятся технические правки, добавил он: «Там вопрос юридической техники. Ничего принципиально меняться не будет».

Экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об отставке в начале апреля. Позже он сложил с себя и полномочия секретаря местного отделения «Единой России». После отставки Ермишкин решил выдвигаться в Госдуму — он подал документы на участие в предварительном голосовании ЕР.