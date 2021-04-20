Сторонники Алексея Навального готовятся к новым протестам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На несанкционированный митинг в Москве, запланированный на 21 апреля, готовы выйти более 120 тысяч человек, сообщили в штабе блогера Алексея Навального. По данным организаторов, столько жителей столицы зарегистрировались в качестве участников на сайте акции. При этом социологи считают, что в действительности на протесте будет значительно меньше людей.

«Уже больше 120 тысяч человек заявили, что выйдут завтра на митинг в Москве! Представьте, сколько еще тех, кто выйдет без предварительной регистрации. Нас будет очень много», — говорится в посте телеграм-канала «Штаб Навального в Москве».

Часто разница между числом тех, кто собирается митинговать, и теми, кто реально выходят на улицу, бывает очень большой, отметил в разговоре с URA.RU социалог и политолог Алексей Рощин. «Разница может быть даже десятикратной, — заявил Рощин. — Мне кажется, в данном случае штаб называет такую цифру, чтобы внушить уверенность своим сторонникам. Как известно, чем больше выходит на улицу, тем безопаснее».

По оценке Рощина, в протесте примут участие от пяти до десяти тысяч человек — ядро протеста. Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский аналогично считает, что «цифра в 120 тысяч преувеличена». «Таких огромных митингов не было, и повод с недопуском врачей к Навальному, при всей гуманной стороне дела, скорее всего недостаточный», — полагает социолог.

Алексей Навальный отбывает срок по делу о мошенничестве в покровской ИК-2 и уже две недели ведет голодовку. Сторонники Навального требуют пустить к заключенному его лечащих врачей, а также отпустить блогера. 20 апреля команда Навального сообщила, что подала уведомление о проведении митинга в Москве на 100 тысяч человек. Столичные власти отказали организаторам митинга 21 апреля из-за запрета на массовые мероприятия, связанного с коронавирусом. МВД уже предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях.