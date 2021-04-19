В МВД выпустили предупреждение о новых митингах

Министерство внутренних дел отреагировало на информацию о новых несогласованных митингах в России. Ведомство сообщает об ответственности за участие в них.
«В регионах продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в соответствии со статьей 8 ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб», — предупредили на официальном сайте МВД РФ.
Сообщается также, что информация о несогласованных акциях протеста размещена в ряде соцсетей и мессенджерах. Граждане не должны в них участвовать, так как, по информации ведомства, россияне подвергают угрозе свое здоровье и безопасность. «Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», — говорится в предупреждении.
Ранее тюменский штаб осужденного блогера Алексея Навального объявил о проведении несанкционированного митинга «Свободу Навальному». Помимо этого, свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько уже отреагировал на анонсированный несистемной оппозицией марш в поддержку блогера. По его словам, это может в будущем создать проблемы его участникам.
Алексей Навальный, которому вынесли приговор в феврале нынешнего года за несоблюдение требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, находится в покровской ИК. В конце марта он объявил голодовку из-за недопуска в учреждение врача. Навальный жалуется на боли в спине и ногах. ФСИН уверяла, что Навальный получает в колонии необходимое лечение.
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