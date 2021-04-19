Шесть главных вопросов об акции Навального в день послания Путина

Ожидается, что в Москве будут перекрывать центр, а митингующих активно задерживать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Митинги Навального

От результатов несанкционированного митинга в поддержку осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального зависит существование этого движения, уверены опрошенные URA.RU эксперты. Главный показатель успеха или провала акции — число людей, которых удастся вывести на улицы. Для чего сторонники Навального пошли ва-банк, выбрав датой акции 21 апреля, день президентского послания Федеральному Собранию, и как ответит власть — объяснили политологи, отвечая на шесть главных вопросов о митинге.

Зачем митинг назначили на день послания Путина?

После того, как пройдет послание президента Владимира Путина, сторонники Алексея Навального выйдут на улицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Команда Навального объявила датой нового несанкционированного митингав защиту Навального 21 апреля — день, когда президент РФ Владимир Путин будет оглашать послание Федеральному Собранию. Выбрано даже то же место событий. Глава государства будет выступать в 12:00 в «Манеже», а спустя несколько часов на Манежной площади активисты будут требовать освобождения Навального.

Ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин уверен, что день митинга выбран неслучайно. «Если бы ситуация по срокам была критична, нужно было бы проводить акцию срочно, то можно было бы организовать митинг и 20 числа. В данном случае организаторы преследуют цель: создать образ того, что участники вышли против Путина и против озвученных им предложений, против его курса. Получится довольно яркая картинка», — объяснил URA.RU собеседник.

Силовики будут жестко разгонять участников акции?

Политологи прогнозируют, что силовики не будут вести себя мягче, чем зимой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Благодаря соцсетям у организаторов акции не будет проблем с тем, чтобы в сжатые сроки оповестить сторонников о несанкционированном митинге, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Вопрос в том, насколько люди сами готовы выйти на митинги, — добавил эксперт. — Зимние протесты 23, 31 января и 2 февраля показали, что власть научилась действовать жестко, но не жестоко. Перед тем, как выйти на улицы, люди задумаются, стоит ли им рисковать своей свободой, так как задержания на митингах часто приводят как административным арестам, а за неоднократное нарушение порядка теперь грозит уголовное наказание».

Наверняка представители органов правопорядка будут перекрывать центральные площади городов, как это было во время зимних акций, а также дробить толпу и проводить задержания, добавил Михаил Карягин. «Задержаний может быть много», — считает политолог.

Что будет в случае успеха акции и в случае провала?

Организаторы акции обещали вывести на улицы 500 тысяч человек по всей России. Но на посещаемость акции может сказаться погода, считает директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов. Например, в Москве 21 апреля будет идти дождь. «Кроме того, не совсем понятно, насколько сама ситуация с Навальным сейчас действительно тревожит людей. Понятно, что в Москве соберется ядро протеста — около 10 тысяч человек. Но вопрос в том, будет ли задействована периферия. Если акция окажется успешной, то это будет показательный момент. У оппозиции будет понимание, что нужно продолжать давить, произойдет мобилизация протеста, появятся новые форматы», — полагает Ларионов.

По оценке политолога Сергея Полякова, если, напротив, повторится ситуация с немногочисленной зимней акцией с фонариками, то «это будет серьезный удар по команде Навального». «Уже сейчас после зимних акций среди активистов есть разочарование и ощущение того, что оппозиция не может выполнить свои обещания. В случае провала акции, в следующий раз людей будет еще сложнее вывести на улицы», — добавил он.

Что будет с Навальным после протеста?

В политтусовке не верят, что протесты изменят судьбу Алексея Навального Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Снизить градус напряжения в обществе может решение об отправке Навального на лечение за границу, считает политолог Алексей Рощин, но такой сценарий маловероятен. Представитель Кремля Дмитрий Песков 19 апреля отвечал журналистам, что администрация президента не занимается «мониторингом состояния здоровья российских заключенных», а обращения с просьбой освободить Навального «не могут стать поводом для каких-то действий президента», поскольку «есть ФСИН» и «определенный регламент».

«В нашей стране попытка силового воздействия на институты власти приводит к обратной реакции. Никакой надежды на то, что положение Навального изменится в лучшую сторону, нет и быть не может», — считает директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников.

Как Запад отреагирует на митинги и задержания?

США будут следить за протестами в России, но вряд ли будут вводить жесткие санкции, считают эксперты Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

По мнению политолога Владимира Шаповалова, внимание западных политиков и общественности будет приковано к акциям протеста 21 апреля. «В условиях обострившихся отношений России и США после протестов можно ожидать новых санкций», — считает Шаповалов.

Экономист и политолог Никита Масленников заметил, что главные опасения сейчас связаны со слухами по отключению России от SWIFT (международная система для трансграничных платежей и переводов), запретом на операции с госдолгом на вторичном рынке. Но ограничения, которые были введены США 15 апреля, показывают, что действия Штатов сейчас носят больше демонстративный характер, и предпосылок для жестких санкций пока нет, считает эксперт. «Все-таки для мировой политической тусовки главным событием 21 апреля будет оставаться послание президента. Озвученные внешнеполитические приоритеты, сигналы о том, как будут выстраиваться отношения с США, привлекут больше внимания, чем митинги», — предполагает Масленников.

Как митинг изменит ход выборов в Госдуму?

В случае роста протестных настроений, выборы в Госдуму пойдут по максимально консервативному сценарию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Возможный рост протестной активности может повлиять на ход выборов в Госдуму-2021, заметил политолог Алексей Рощин. «Оппозиционеры, в том числе в регионах, неожиданно получат дополнительный ресурс в виде народного недовольства. Это, фактически, инструмент давления на избирательные комиссии, суды», — сказал собеседник.

Власть, со своей стороны, будет ужесточать законодательство, считает политолог Сергей Поляков. «Во первых, к выборам заработают новые правила агитации в интернете. Это может вылиться в борьбу с „Умным голосованием“ Навального. Во-вторых, история с требованием Генпрокуратуры признать ФБК [внесен в реестр иноагентов] экстремистской организацией угрожает всем, кто симпатизирует фонду, попаданием в ряды экстремистов», — резюмировал политолог.