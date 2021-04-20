Путин определил наказание для кондукторов, обижающих детей

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому за высадку детей из общественного транспорта будут наказывать водителей и кондукторов. Информация об этом содержится на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей. На должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.
Законопроект о штрафах для работников общественного транспорта внесли в Госдуму в начале марта, пишет RT. Изначально для водителя и кондуктора предлагалось ввести штраф в размере 10 тысяч рублей, для представителя перевозчика или уполномоченных на осуществление контроля должностных лиц — 50 тысяч рублей. В итоге сумму штрафов им подняли, а должностным лицам, наоборот, снизили.
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