Политологи считают, что протестные настроения в Перми утихли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сторонники Алексея Навального, планирующие провести Перми несанкционированную акцию 21 апреля, не смогут собрать большую аудиторию. В этом уверенны политологи, опрошенные URA.RU.

«Аудитория, скорее всего, будет та же — это молодежь. Возможно, они и соберут до 1000 человек по соцсетям. Больше — навряд ли. Я не вижу у них какой-то „раскачанной“ темы», — пояснил Борисенко. Политтехнолог Алексей Чусовитин считает, что отказаться от участия в мероприятии пермяки могут из-за страха, что незаконная акция может быть жестко подавлена.

«Последние месяцы власть демонстрировала готовность действовать жестко. Этот сигнал мог существенно повлиять на протестную активность и мотивацию людей, которые готовы были выйти [на улицы]», — сказал Чусовитин. «Людям тяжело, это видно. Им нужно выпустить пар», — добавил политтехнолог.

По словам политконсультанта Юрия Исаева, если даже и найдутся желающие принять участие в акции, то их количество будет несущественным. «Сейчас весна, настроение и атмосфера в душе у людей другая, нежели зимой. Не будет того резонанса, которого, возможно, кто-то ждет», — предположил Исаев. Координатор штаба Навального в Перми Сергей Ухов от оценок по поводу участников акции воздержался. Он пояснил, что не принимает в ней участие, но выразил уверенность, что она пройдет «безопасно и мирно».

В пресс-службе мэрии Перми URA.RU заявили, что «уведомлений о проведении акции в администрацию города не поступало». Там напомнили о действующем указе губернатора, который запрещает проведение публичных мероприятий, численностью свыше 50 человек.