19 апреля 2021

Из курганского торгового центра эвакуировали 300 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
В ТРЦ «Пушкинский» снова произошло короткое замыкание проводки (архивное фото) Фото:

Около 300 человек эвакуировали в Кургане из торгово-развлекательного центра «Пушкинский» из-за задымления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании на втором этаже торгово-развлекательного центра», — рассказали в ведомстве. На место выехали подразделения по повышенному рангу опасности «Вызов №2». Привлекалось 37 человек и 13 единиц техники. «Эвакуировано 300 человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. Оказалось, что причиной задымления стало короткое замыкание проводки. Возгорания не произошло.

Фотографиями прибывших на место пожарных расчетов очевидцы делятся в соцсетях. «В ТРЦ „Пушкинский“ снова всех эвакуировали. Очевидцы сообщают, что в здании пахло „жженой проводкой“», — написали курганцы в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Это уже не первый подобный инцидент в «Пушкинском» с начала года. Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта из ТРЦ эвакуировали около 400 посетителей. Тогда причиной также стало короткое замыкание, которое произошло в кинотеатре.

К ТРЦ «Пушкинский» приехали пожарные машины
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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