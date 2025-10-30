Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Кургане ожидаются сильные дожди

30 октября 2025 в 11:59
Курган зальет дождем

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

31 октября в Кургане ожидаются дожди. Прогнозируется, что объем выпавших осадков составит половину месячной нормы октября. Информация о погоде содержится в данных метеосайтов.

«Самые интенсивные осадки в Кургане ожидаются утром в 5:00 — 4,4 мм, а также во второй половине дня в 17:00 — 3,3 мм. В остальное время осадки будут менее значительными, с постепенным уменьшением к ночи», — говорится на сайте Gismeteo.

Всего в течение суток выпадет 15,2 мм дождя, что составляет почти половину месячной нормы (31 мм). Температура остается плюсовой от 4 до 7 градусов. Ветер поменяет направление с юга на северо-запад, усиливаясь к вечеру.

Это значит, что большую часть дня в Кургане будет дождливо и прохладно с постепенным уменьшением осадков к ночи. Лучше взять зонт и потеплее одеться.

Курган накроют дожди

Фото: Скрин Gismeteo

