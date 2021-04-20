Политолог: в США смягчат приговор полицейскому, убившему Флойда

Несмотря на то, что бывшего американского полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве второй степени (наказание до 40 лет лишения свободы), суд значительно смягчит приговор. В беседе с URA.RU политолог-международник Ильдус Ярулин предположил, что за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, всколыхнувшее всю Америку и вызвавшее к жизни движение «Black Live Matter» (BLM), Шовин получит не более 15 лет заключения.
Свой вердикт суд присяжных вынес экс-полицейскому в Миннеаполисе (Миннесота) 20 апреля. Его признали виновным по всем пунктам: в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности второй степени (до 40 лет лишения свободы). Судья Питер Кэхилл объявил, что приговор он вынесет через полтора месяца. «Вряд ли он [судья] поддержит максимальную меру, 40 лет. Скорее всего, лет 15, не больше», — предположил Ярулин в беседе с URA.RU.
По словам политолога, этот процесс был крайне политически ангажированным и судебное решение будет зависеть, в том числе и от мнения американских элит. «Так откровенно идти на уступки [активистам движения BLM] истеблишмент не будет», — заключил эксперт.
Президент США Джо Байден публично поддержал приговор, уточнив, что преступников в американской полиции крайне мало. «Это может стать гигантским шагом вперед в деле установления справедливости в Америке», — цитирует его ТАСС.
Флойд был убит 25 мая прошлого года в ходе задержания после попытки расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Инцидент попал на видео и вызвал серию массовых беспорядков в городах Америки, которые впоследствии оформились в общественное движение BLM. Активисты этого движения выступают против насилия со стороны полиции и расизма.
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