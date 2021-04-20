20 апреля 2021
19 апреля 2021

Власти придумали способ заманить курганцев на субботники

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, шейгец михаил, шумков вадим, субботник
Власти организовали конкурс среди участников субботников (архивное фото) Фото:

Власти Курганской области 21 апреля объявили конкурс для участников субботников. Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети в «ВКонтакте».

«Объявляем конкурс „Добрый субботник“», — указано в сообществе. Конкурс пройдет среди подписчиков группы. Курганцам предложили сделать уборку территории своего двора или общественной территории, снять про это видео и отправить ролики в областное правительство.

Подписчики группы областного правительства выберут лучший ролик с помощью голосования. Победителя определят 27 апреля. Ему вручат «полезный и экологичный подарок», а ролик опубликуют в блоге правительства региона.

В апреле в муниципалитетах Курганской области проходит месячник по санитарной очистке территорий. 24 апреля пройдет Всероссийский субботник и международная акция «Сад памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны. В марте губернатор Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на большое количество мусора на оттаявших обочинах и съездах в лес.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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