В Екатеринбурге МЧС рассылает уведомления о перекрытии улиц

Центр Екатеринбурга перекроют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Екатеринбурга МЧС рассылает уведомления о перекрытии улиц 21 апреля — в день, когда сторонники Алексея Навального предлагают выйти на несанкционированный митинг. В сообщении указывается, что перекрытие вызвано «проведением неотложных мероприятий»

«Администрация г. Екатеринбурга информирует: в связи с проведением неотложных мероприятий 21.04. с 18.00 закрыты для движения ул. Ленина (Хохрякова — Пушкина), 8 Марта (Малышева -Ельцина), Ельцина (8 Марта — Ельцина 10)», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее о перекрытии улиц в центре Екатеринбурга из-за проведения репетиции парада Победы сообщали свердловские власти. Уточнялось, что ограничения будут действовать до 4:00 следующего дня.