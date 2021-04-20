20 апреля 2021

В Екатеринбурге МЧС рассылает уведомления о перекрытии улиц

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, ограждение, оцепление
Центр Екатеринбурга перекроют Фото:

Жителям Екатеринбурга МЧС рассылает уведомления о перекрытии улиц 21 апреля — в день, когда сторонники Алексея Навального предлагают выйти на несанкционированный митинг. В сообщении указывается, что перекрытие вызвано «проведением неотложных мероприятий»

«Администрация г. Екатеринбурга информирует: в связи с проведением неотложных мероприятий 21.04. с 18.00 закрыты для движения ул. Ленина (Хохрякова — Пушкина), 8 Марта (Малышева -Ельцина), Ельцина (8 Марта — Ельцина 10)», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее о перекрытии улиц в центре Екатеринбурга из-за проведения репетиции парада Победы сообщали свердловские власти. Уточнялось, что ограничения будут действовать до 4:00 следующего дня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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