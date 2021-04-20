Отправка Дмитрия Ноженко (по центру) на переговоры с областью должна заморозить конфликт между идеологами Фото: Анна Майорова © URA.RU

На нового вице-мэра Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, отвечающего за экономику и инвестиции, возложили обязанности по взаимодействию с областным предвыборным штабом, сообщили несколько источников URA.RU во власти. По данным агентства, мобилизация избирателей и работа с кандидатами при этом по-прежнему остается за вице-мэром по политике и СМИ Сергеем Плахотиным и советником главы города Алексея Орлова, политтехнологом Александром Пироговым.

«Ноженко будет курировать только работу мэрии с региональным штабом, присутствовать на его заседаниях», — сообщил один из источников. В пресс-службе мэрии при этом сказали URA.RU, что Ноженко будет работать «не с избирательным штабом, а областными властями по организации выборов». Его назначили заместителем главы города 9 апреля. До этого Ноженко несколько лет возглавлял Ленинский район. Также он является секретарем местного отделения «Единой России» и входит в президиум регионального политсовета «ЕР».

Собеседники агентства утверждают, что назначение Ноженко стало реакцией на противоречия между городским и областным избирательными штабами. По распространенной версии, его причина — приход Пирогова в мэрию, против которого выступал консильери свердловского губернатора Евгения Куйвашева, неформальный куратор избирательной кампании в регионе Ринат Хазеев. «Сейчас город фактически отрезан от кампании. Представителей администрации не зовут на собрания регионального штаба (которые ведет Хазеев), не знакомят с концепцией и — самое главное — не допускают к [предвыборным] бюджетам. Поэтому принято компромиссное решение: с областью будет разговаривать Ноженко, не вызывающий раздражения», — описал ситуацию источник.

Источник в «сером доме» при этом отмечает, что даже в непростых условиях Плахотин и Пирогов подготовкой к праймериз «Единой России» занимаются. «Не став ждать смены настроений в резиденции, они разговаривают с кандидатами-одномандатниками в заксобрание, проводят совещания с районами», — описал ситуацию инсайдер. Дозвониться до самих Плахотина и Пирогова на момент публикации не удалось.