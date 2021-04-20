Экс-мэр Златоуста отказался от выборов в Госдуму

Вячеслав Жилин передумал идти в большую политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин отказался от выборов в Госдуму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее предполагалось, что Жилин выдвинется по Златоустовскому округу от «Справедливой России». «Окончательное решение по нашему округу слишком затянулось, собственно, оно отсутствует до сих пор. И сегодня время для возможности и участия, а главное — эффективной выборной компании в силу отсутствия этого решения, по моему мнению, упущено. Блицкриг в последний месяц здесь не сработает. Поэтому решение мною принято, и я его довел до федерального уровня — в этой выборной кампании не участвовать», — пишет Жилин. Он также сообщил, что у него были предложения от других партий, но он собирается поддерживать партию «Справедливая Россия-За Правду», в которой состоит.

Ранее Жилин состоял в партии «Единая Россия», откуда вышел после того, как ушел с поста мэра в отставку. Жилин уволился по требованию губернатора Алексея Текслера. Позже он избрался в горсобрание от партии «За правду», а затем вступил в ряды «Справедливой России». Экс-мэр рассматривался как один из возможных участников от эсеров, но, по данным URA.RU, партия не хотела его поддерживать.

В поддержку Жилина высказывался лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин. Однако, по данным социологического опроса, рейтинг Жилина по этому округу составляет 1.5%. На звонок URA.RU Жилин не ответил.