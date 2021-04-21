Зюганов предсказал России катастрофу страшнее, чем в 1998 году

Россию ждет демографический кризис с ближайшее время, который будет страшнее 1998 года. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«За последние 30 лет мы потеряли 20 миллионов только русских людей. Без реальной смены курса страну ожидает катастрофа гораздо более страшная, чем в 1998 году!» — написал политик в своем telegram-канале. По его мнению, без развития экономики эти задачи нерешаемы.
Ранее Зюганов также неоднократно высказывался против пенсионной реформы, назвав ее «людоедской». С его точкой зрения согласен и актер Дмитрий Певцов. По его мнению, повышение пенсионного возраста спровоцировало снижение рождаемости, так как бабушки не могут сидеть с внуками.
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