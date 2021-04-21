Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на благоприятный исход в деле о госизмене бывшего журналиста и своего советника в госкорпорации Ивана Сафронова. Об этом он рассказал после послания президента РФ Федеральному посланию.
«Я слежу за ситуацией, и я надеюсь на благополучный исход», — сказал Рогозин, передает корреспондент URA.RU с места событий. Глава Роскосмоса подчеркнул, что он уважает суд, который вынесет решение по делу Сафронова.
Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Чехии. Следствие считает, что он передавал тайны государственной важности. Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием, пишет RT. Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что Иван Сафронов будет освобожден.
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