Рогозин поддержал Сафронова, обвиняемого в госизмене. Видео

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Правительство РФ, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что продолжает следить за ходом дела Ивана Сафронова Фото:
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на благоприятный исход в деле о госизмене бывшего журналиста и своего советника в госкорпорации Ивана Сафронова. Об этом он рассказал после послания президента РФ Федеральному посланию.

«Я слежу за ситуацией, и я надеюсь на благополучный исход», — сказал Рогозин, передает корреспондент URA.RU с места событий. Глава Роскосмоса подчеркнул, что он уважает суд, который вынесет решение по делу Сафронова.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Чехии. Следствие считает, что он передавал тайны государственной важности. Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием, пишет RT. Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что Иван Сафронов будет освобожден.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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