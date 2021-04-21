Жители Кургана, выступившие против стройки, проиграли мэрии суд

Курганцы проиграли суд мэрии из-за стройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд отказал жильцам дома №16 по ул. Сибирская в требовании к мэрии и застройщику прекратить строительство дома по соседству. Об этом решении по коллективному иску URA.RU рассказали в суде.

Жильцы многоэтажки посчитали, что соседняя новостройка возводится очень близко к их дому, что нарушает санитарные нормы. «Судом принято решение отказать в удовлетворении иска», — пояснили в суде.

Знакомый с ситуацией инсайдер рассказал URA.RU, что часть людей, подавших в суд из-за строительства дома по ул. Климова, 129, в ходе заседания отказались от иска. «Люди понимали, что застройщик может потом взыскать с них ущерб, если им откажут. Если активисты пойдут подавать апелляцию, сумма ущерба может увеличиться. Это миллионы рублей», — пояснил источник.

С его слов, курганцы, подавшие иск, не смогли подтвердить свои требования. В числе обратившихся жильцы тех квартир, дополнительные окна которых выходят на строящийся дом.

Застройщик Александр Бабочкин в разговоре с URA.RU подтвердил, что суд отказал в иске жильцам дома. При этом уточнил, что прокуратура Кургана провела проверку соблюдения земельного, градостроительного, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства. Нарушений, согласно акту проверки (имеется в распоряжении редакции), не выявлено. Оперативно получить комментарий мэрии URA.RU не удалось. В пресс-службу направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что коллективный иск в Курганский городской суд подали 20 человек. Ответчиками выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана, который выдал разрешение на строительство.