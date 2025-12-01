В Кургане установлен новый температурный рекорд

Ноябрь в Кургане стал самым теплым днем за последние 17 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане зафиксирован новый температурный рекорд. В последний день ноября столбик термометра повысился до плюс 3,4 градуса, что больше показателя 17-летней давности. Об этом сообщает метеорологический канал.

«30 ноября в Кургане температура повысилась до +3,4 градуса. Этот показатель стал новым абсолютным максимумом для этой даты. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2008 году и составляло +3,1 градуса», — говорится в tg-канале «Погода 45 — погода в Кургане».