Природа

Погода

В Кургане установлен новый температурный рекорд

01 декабря 2025 в 11:53
Ноябрь в Кургане стал самым теплым днем за последние 17 лет

Ноябрь в Кургане стал самым теплым днем за последние 17 лет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане зафиксирован новый температурный рекорд. В последний день ноября столбик термометра повысился до плюс 3,4 градуса, что больше показателя 17-летней давности. Об этом сообщает метеорологический канал.

«30 ноября в Кургане температура повысилась до +3,4 градуса. Этот показатель стал новым абсолютным максимумом для этой даты. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2008 году и составляло +3,1 градуса», — говорится в tg-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Ранее URA.RU писало, что стало известно, какой будет зима в Курганской области. Среднесезонная температура воздуха в регионе окажется выше климатической нормы. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, зимой ожидается значительно больше теплых дней, чем морозных. При этом количество садков сохранится в привычных пределах.

