Педагог из Курганской области вышла в финал всероссийского конкурса

Конкурсы проводятся при поддержке Минпросвещения России и Росмолодежи. Чтобы попасть в финал, конкурсанты прошли несколько этапов: онлайн-тестирование, проведение внеурочных мероприятий с использованием мастер-лекций и выполнение заданий. «Наши конкурсы показали, какой мощный потенциал есть у школьных библиотек и педагогов, которые работают в них с душой, с полной отдачей. Для них просвещение — это не просто работа, не какая-то формальная обязанность, а по-настоящему личная миссия», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.