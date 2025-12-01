Педагог из Курганской области вышла в финал всероссийского конкурса
Наталья Усольцева из Лебяжья борется за звание лучшего педагога-библиотекаря России
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Общество «Знание» объявило 450 финалистов всероссийских конкурсов библиотечных практик — «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» и «Самая читающая школа России». В финал первого конкурса вышла педагог Лебяжьевской школы-интерната Наталия Усольцева из Курганской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Обществом «Знание».
Конкурсы проводятся при поддержке Минпросвещения России и Росмолодежи. Чтобы попасть в финал, конкурсанты прошли несколько этапов: онлайн-тестирование, проведение внеурочных мероприятий с использованием мастер-лекций и выполнение заданий. «Наши конкурсы показали, какой мощный потенциал есть у школьных библиотек и педагогов, которые работают в них с душой, с полной отдачей. Для них просвещение — это не просто работа, не какая-то формальная обязанность, а по-настоящему личная миссия», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Финальные испытания педагогов-библиотекарей пройдут 11 декабря в Москве на I Международном форуме школьных библиотекарей. Наставниками конкурсов стали руководители ведущих российских библиотек, ученые и государственные деятели. Они проводили мотивационные встречи, делились с участниками профессиональным опытом, обсуждали развитие библиотечного дела, отношение к книгам и русскому языку. Всего в числе финалистов конкурса «Самая читающая школа России» — 150 образовательных учреждений из 53 регионов страны, а в конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» — 300 специалистов из 70 субъектов страны.
