Экс-глава Украины заявил о готовности детей воевать с РФ

Кравчук заявил, что его сын и внук готовы взять в руки винтовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семья и дети экс-президента Украины Леонида Кравчука готовы вместе с ним защищать страну от людей «с российскими флагами». В этом признался сам политик.

«Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и должен защищать свою землю, семью, детей, страну», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Кравчук также выразил свою готовность встретиться в любой момент с главой России Владимиром Путиным для осуждения деэскалации конфликта.

Ранее Кравчук в разговоре с «Национальной службы новостей» обвинил Россию в том, что она тормозит урегулирование ситуации в Донбассе. По его мнению, Москва постоянно выдвигает свои требования. Политик также пригрозил, что Украина предпримет радикальные шаги против России, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. По словам военного обозревателя Александра Жилина, в случае нападения Украины на самопровозглашенные республики Донбасса (ДНР и ЛНР), западные страны обвинят РФ в эскалации конфликта.