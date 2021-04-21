21 апреля 2021
20 апреля 2021

На курганские дороги возвращают «микроволновки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, машина, шоссе тюнина, камера видеонаблюдения, видеорегистратор, микроволновка
В регионе планируется установить 22 передвижных фоторадарных комплекса (архивное фото) Фото:

В Кургане 22 апреля установили семь передвижных фоторадарных комплексов. Позже камеры появятся и за пределами города. Об этом 22 апреля сообщили представители областного управления ГИБДД. Данные комплексы в народе называют «микроволновками».

«С 22 апреля текущего года в целях повышения безопасности дорожного движения в городе Кургане организовано применение 7 передвижных фоторадарных комплексов», — рассказали в ведомстве. Представители ГИБДД отметили, что камеры устанавливают на аварийно опасных участках. Остальные камеры планируется использовать на дорогах региона с 1 мая.

В управлении объяснили, что каждая четвертая авария происходит по причине превышения скорости. Полицейские добавили, что установкой камер занимаются сотрудники, которые не относятся к УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что за нестационарные камеры фиксации нарушений ПДД в регионе отвечает компания ТК «Автодор» из Екатеринбурга. В области планируют установить 22 камеры фиксации нарушений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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