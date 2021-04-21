21 апреля 2021
20 апреля 2021

К 1 мая на Челябинскую область обрушатся сильный дождь и ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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К майским праздникам погода поможет почистить Челябинск Фото:

На Челябинскую область к концу апреля обрушатся сильные дожди и ветры. Также синоптики прогнозируют заморозки в ночное время на 1 мая. Об этом сообщают метеорологи сайта «Гисметео».

«30 апреля в Челябинске ожидается сильный дождь и ветер до 20 метров в секунду. Ночью 1 мая возможны заморозки на почве, температура воздуха опустится до -1 градуса», — говорится в сообщении сайта «Гисметео».

Дождливая и ветреная погода будет сопровождать жителей региона весь конец апреля. Осадки прогнозируются с 24 апреля и продлятся до 4 мая. Дневные температуры составят 8-15 градусов тепла, ночные — около 2-4 градусов выше нуля.

Атмосферное давление к концу апреля упадет на более чем 25 мм ртутного столба с 755 до 730 мм ртутного столба. Существенных магнитных бурь не ожидается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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