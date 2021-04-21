21 апреля 2021
20 апреля 2021

Жительница ХМАО заболела пневмонией после вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Сургута получила осложнения после прививки от COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жительница Сургута Алевтина Савенко заразилась коронавирусом и получила 20% поражения легких после второго компонента вакцины. Об этом женщина рассказала в сообществе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» соцсети «ВКонтакте».

«Поставила второй компонент прививки от коронавируса. Поднялась температура. Через неделю, уже по моему настоянию, записали на КТ. Показало двухстороннее поражение легких 20%. Положили в больницу. Взяли мазок — ковид. Выписали на долечивание с этими же 20%. На вопрос „мне снова прививаться или я считаюсь вакцинированной“? Терапевт ответил, что не знает», — сказала Савенко.

В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был отправлен письменный запрос. Ответ пообещали предоставить позже.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО призвал к обязательной вакцинации жителей. Тогда глава окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева поддержала идею обязательной вакцинации работников от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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