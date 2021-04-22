Главы ЛНР и ДНР предложили Зеленскому встретиться в Донбассе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующее видеообращение опубликовано на его официальном сайте.
«Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами», — заявил Пушилин. Он также добавил, что переговоры могут пройти и в онлайн-формате.
Кроме того, готовность встретиться с Зеленским выразил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает «Национальная служба новостей». По словам Пасечника, встреча может состояться «где угодно». Он подчеркнул, что в скором времени линия соприкосновения «может стать красной», если конфликт в Донбассе не удастся урегулировать мирным путем.
Сам Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке территории, где идет война. Однако в Госдуме назвали эту идею пиар-ходом и уловкой Зеленского, передает телеканал 360.
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