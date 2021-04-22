22 апреля 2021

В Раде предрекли Зеленскому крах в случае отказа ехать к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Ренат Кузьмин считает, что у Владимира Зеленского есть шанс восстановить отношения с РФ Фото:
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Война на Украине

Если украинский лидер Владимир Зеленский откажется от предложения российского главы Владимира Путина встретиться в Москве, то может потерять пост президента. Таким мнением в Facebook поделился депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», — написал Кузьмин. Если же украинский лидер согласиться на встречу, то появится шанс восстановить отношения с РФ, установить мир на Донбассе и начать восстановление экономики страны, считает депутат.

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идут военные действия, пишет «Утро.ру». Российский лидер заявил в ответ, что готов обсудить с главой Украины отношения между странами в любое удобное для него время в Москве, передает RT. Также он рекомендовал сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР. Cоветник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович подчеркнул, что Украина не собирается вести переговоры с самопровозглашенными республиками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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